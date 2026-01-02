Houve "dois grandes agitadores" no primeiro debate entre todos os candidatos presidenciais

Jornalista de política desde 2013, é nessa área que se tem destacado, em particular no jornal Observador, onde é editor-adjunto daquela secção

2 jan, 19:03

Miguel Santos Carrapatoso, comentador da CNN Portugal, defende ainda que foi “útil ouvir da boca de Catarina Martins e António Filipe que não vão desistir para António José Seguro” durante o debate das rádios que juntou todos os candidatos presidenciais esta sexta-feira.