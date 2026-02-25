Hospital descarta hipótese de AVC a Miranda Sarmento após ida às urgências
Vânia Ramos
Há 56 min

O Hospital de Santa Maria afastou a hipótese de acidente vascular cerebral ao ministro das Finanças, que deu entrada pelas 8:30 desta quarta-feira, por se sentir indisposto. Joaquim Miranda Sarmento, de 47 anos, falhou uma conferência do Banco de Fomento e continua sob observação médica.

Ministro das Finanças deu entrada nas urgências do Santa Maria com suspeita de AVC. Primeiros exames descartam acidente vascular cerebral

