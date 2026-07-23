Homem-Aranha salva homem em cadeira de rodas em pleno trânsito (sim, leu bem)

Há 1h e 14min

Um homem vestido de Homem-Aranha está a ser elogiado por um ato heroico em pleno trânsito.

Parado num semáforo, o talvez menos improvável herói saiu do carro em que seguia para ajudar um homem numa cadeira de rodas a atravessar a estrada, perante as visíveis dificuldades daquela pessoa.

Tudo isto aconteceu no estado do Arkansas e, segundo a agência AP, o homem pediu para não ser identificado. Será que se chama Peter Parker?

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