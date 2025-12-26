"Hoje é perfeitamente claro que o contra-ataque ucraniano em Kupiansk foi causado por impactos logísticos" do lado russo
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
26 dez 2025, 16:44
O tenente-general Marco Serronha afirma também que a Ucrânia tem melhorado "muito" as suas capacidades no domínio dos drones aquáticos, o que permite atacar a frota russa do Mar Negro.