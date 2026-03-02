Hezbollah ataca norte do Líbano. Movimento reivindica vingança pela morte de Ali Khamenei
António Oliveira e Silva
2 mar, 23:35

O Hezbollah lançou um ataque sobre uma base militar no norte de Israel perto da cidade de Haifa, na costa mediterrânica. O ataque foi justificado como uma vingança, depois de ataques israelitas e palestinianos terem assassinado o aiatola supremo do Irão, Ali Khamenei, assim como várias figuras de alto nível do governo teocrático do Irão.

O Hezbollah é um partido político e um movimento de corte islamista, que agrupa os xiitas radicais no Líbano. Foi formado em 1982, durante as invasões israelitas do sul do Líbano, com a ajuda do Irão, que forneceu meios financeiros e armamento. Em 2026, o Hezbollah tem representação política no parlamento libanês em Beirute e o seu braço armado conta com mais poder armamentístico e elementos do que o próprio exército do Líbano.

Ainda assim, o primeiro-ministro libanês baniu o braço armado do Hezbollah de levar a cabo qualquer ação no exterior. Resta saber como vai o executivo e o exército fazer com que se cumpra a ordem de Nawaf Salam. 

