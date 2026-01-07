Helicópteros, cordas e militares: foi assim que os EUA capturaram um petroleiro da Venezuela

Ontem às 16:16

A Guarda Costeira dos Estados Unidos intercetou um petroleiro ligado à Venezuela nas águas da América Latina.

O anúncio da interceção do M Sophia, que tem bandeira do Panamá, foi feito pelo Comando do Sul do exército dos Estados Unidos, que se referiu a um navio sob sanções e que praticava atividades ilícitas no local.

Este vídeo foi partilhado pelas autoridades norte-americanas e mostra a abordagem ao petroleiro.