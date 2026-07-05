Helicóptero avança contra "pontos quentes" no incêndio em Daires. Reacendimentos continuam a preocupar
Nasceu em Lisboa, em 1992, mas não esconde as fortes ligações ao Alentejo, mais concretamente a Nisa. Sonhou trabalhar no entretenimento, mas foi no jornalismo que ganhou a verdadeira paixão em comunicar com o outro. Formou-se em Ciências da Comunicação, pela Universidade Autónoma de Lisboa, onde também fez uma pós-graduação em Jornalismo e Multiplataforma. Começou a trajetória nas rádios locais, passou pela imprensa e entrou na televisão pela CMTV. Está na TVI desde setembro de 2020. Passou pelo espaço criminal dos programas da manhã e está agora da editoria Sociedade.
Há 3h e 7min
Pedro Ramos Bichardo acompanha a evolução do incêndio em Tondela combatido por centenas de operacionais.