Health Forum | Portugal tem "um excelente ecossistema de médicos e investigadores"

Há 1h e 5min

No âmbito das comemorações do 60.º aniversário da Bristol Myers Squibb em Portugal, a CNN Portugal organiza o Health Forum by CNN Portugal, na Fundação Champalimaud, com o tema "Ciência e Tecnologia ao Serviço da Saúde".

Sob o tema "Transformar a Saúde através da Inovação", Pedro Santos Guerreiro moderou uma round table com as participações de Pedro Gouveia, investigador da Fundação Champalimaud na área da cirurgia digital, Emma Charles, vice-presidente da BMS Europe e Francisca Paulouro, VdA - Vieira de Almeida & Associados.