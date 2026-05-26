Health Forum | "As novas gerações de profissionais de saúde estão mais motivadas para fazer investigação"

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No âmbito das comemorações do 60.º aniversário da Bristol Myers Squibb em Portugal, a CNN Portugal organiza o Health Forum by CNN Portugal, na Fundação Champalimaud, com o tema "Ciência e Tecnologia ao Serviço da Saúde".

Sob o tema "Investimento na saúde e na investigação em Portugal", Rita Rodrigues moderou uma round table com Sandra Orta, vice-presidente BMS Iberia, Paula Macedo, vice-presidente AICIB, e Júlio Oliveira, presidente do IPO Porto.