Health Forum | "A medicação inovadora tem de chegar o mais rapidamente possível ao doente"

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No âmbito das comemorações do 60.º aniversário da Bristol Myers Squibb em Portugal, a CNN Portugal organiza o Health Forum by CNN Portugal, na Fundação Champalimaud, com o tema "Ciência e Tecnologia ao Serviço da Saúde".

Sob o tema "Acesso à inovação farmacêutica em Portugal",

Pedro Santos Guerreiro modera uma round table com Juan Carlos Portasany, diretor comercial BMS Portugal, Vitor Veloso, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, e Eduardo Costa, vogal do Conselho Diretivo do INFARMED.