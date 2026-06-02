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Há uma "única capacidade" onde a Rússia ganha a guerra. "Tudo o resto está a perder"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 28min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, aborda os novos ataques da Rússia à Ucrânia, que atingiram zonas urbanas. O ataque russo “é punitivo pelo número e pela diversificação de meios”, descreve.

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