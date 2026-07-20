"Há uma sensação de que houve algo postiço neste Mundial, mas é claro que os americanos sabem dar uma festa"
Diana Soller
Há 55 min

A análise da atualidade internacional com Diana Soller. Neste espaço, a comentadora da CNN Portugal debruça-se sobre a tomada de posse de Andy Burnham, os últimos desenvolvimentos na tensão no Médio Oriente e sobre o foco de Marco Rubio para um regresso à via diplomática. Terminado o Mundial de 2026, Diana Soller mostra como a competição também serviu os propósitos políticos de Donald Trump.

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Diana Soller

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