Há uma razão para Portugal ter autorizado as movimentações dos EUA nas Lajes e "pode arranjar-nos problemas com o Irão"

3 abr, 15:16

Diana Soller analisa a posição de Portugal perante o conflito no Médio Oriente à luz das últimas movimentações na Base das Lajes, local onde aterrou esta madrugada um drone "assassino" norte-americano, o MQ-9 Reaper. A comentadora da CNN Portugal salienta que Portugal optou por fazer o contrário de vários países europeus que se têm "distanciado dos já não tão aliados EUA".