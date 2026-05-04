"Há uma coisa que sabemos: para poder ser feito, os navios americanos têm de entrar no Golfo Pérsico"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 3min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa o Projeto Liberdade, anunciado por Donald Trump, e que assenta em escoltas norte-americanas a navios no Estreito de Ormuz.