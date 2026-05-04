Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Há uma coisa que sabemos: para poder ser feito, os navios americanos têm de entrar no Golfo Pérsico"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 3min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa o Projeto Liberdade, anunciado por Donald Trump, e que assenta em escoltas norte-americanas a navios no Estreito de Ormuz.

Comentadores

17:10

"Missão impossível ou acordo mau" no Irão e a mensagem ucraniana para a Rússia: "Nós podemos atingir Moscovo"

Há 1h e 2min
26:28
opinião
Marco Serronha

"Há uma coisa que sabemos: para poder ser feito, os navios americanos têm de entrar no Golfo Pérsico"

Há 1h e 3min
07:31
opinião
Pedro Santos Guerreiro

PTRR. "Não há mal em realocar, há mal em dizer que parece que está a chover dinheiro"

Há 3h e 47min
12:45
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"O Estreito de Ormuz continua mais vazio do que a minha careca"

Hoje às 12:54
04:53
opinião
Miguel Baumgartner

"Os EUA neste momento não têm interesse de escalar a guerra"

Hoje às 12:03
08:36
opinião
João Rodrigues dos Santos

Portugal criou "um problema explosivo": o crédito à habitação jovem disparou e agora "a inflação está e vai aumentar"

Hoje às 10:52
Mais Comentadores

Mais Vistos

03:49

"Destruição sem precedentes". Isto é o que resta das instalações norte-americanas no Médio Oriente

2 mai, 11:46
04:42

A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica

6 abr, 20:40
00:46

O momento em que um avião atinge um camião em plena aterragem nos EUA

Hoje às 12:03
27:45
opinião
Paulo Portas

"Se o conflito se prolongar mais algumas semanas, nós podemos estar a chocar uma estagnação", avisa Paulo Portas

Ontem às 22:35
04:50

"Vivia a vida pelo lado luminoso, nunca o vi mal-disposto ou zangado": Herman José recorda Cândido Mota

Ontem às 13:42
10:31
opinião
Rafael Martins

Homem que tentou matar Trump "não é um indivíduo qualquer. Era tido como quase brilhante"

27 abr, 14:54
20:30
opinião
Marco Serronha

De um lado um míssil hipersónico com precisão "excecional", do outro um torpedo de alta velocidade. Estas são as novas armas dos EUA e do Irão

Ontem às 15:37
01:02

"O que está a acontecer é muito real": o testemunho emocionado de um dos passageiros presos no navio ao largo de Cabo Verde

Há 2h e 48min
01:33

Ucrânia divulga imagens do ataque a dois petroleiros pertencentes à "frota fantasma russa" no Mar Negro

Ontem às 20:25
04:36
opinião
Ricardo Monteiro

"Donald Trump conseguiu transformar a maior potência militar do mundo num tigre de papel"

8 abr, 17:58
02:40
opinião
Manuel Serrano

"É evidente, e toda a gente percebe, que o presidente dos EUA está a sentir a pressão"

Ontem às 22:59
12:45
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"O Estreito de Ormuz continua mais vazio do que a minha careca"

Hoje às 12:54