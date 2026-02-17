Há uma "anedota completa" na mesa de negociações para a paz na Ucrânia

Há 1h e 16min

A análise do major-general Jorge Saramago, especialista militar da CNN Portugal. A começar pelas negociações trilaterais com vista à paz na Ucrânia, que terão “a questão dos territórios” como principal ponto da agenda.

O analista lembra que “Trump está a pressionar Zelensky e os ucranianos a ceder”, numa altura em que a Rússia ataca com uma catadupa de notícias falsas e com a exigência de um cessar-fogo relâmpago, de 24 horas, para a realização de eleições.

Tempo ainda para avaliar a negociação em curso entre o Irão e os EUA, que tem o programa nuclear iraniano como o principal tópico. “Não devemos esperar alterações significativas”, antecipa o especialista militar. Perante os bloqueios de parte a parte, Jorge Saramago não vê outra alternativa: os EUA vão acabar a atacar o Irão.