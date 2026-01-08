Há um "jogo do pau e da cenoura" entre os EUA e a Rússia

Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.

Ontem às 15:20

Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança, considera “pouco provável” que a situação da Venezuela leve Donald Trump a avançar com a ameaça de aplicar tarifas aos países que negoceiam com a Rússia. Explica também como foi mudando a relação de Trump com a Ucrânia neste primeiro ano da presidência norte-americana, alimentada por divisões na própria administração Trump. Agostinho Costa antecipa ainda que, com o fim das hostilidades, Zelensky corre o risco de uma “crise interna armada”.