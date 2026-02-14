"Há um conjunto de prejuízos de centenas de milhares de euros que as pessoas vão ter de suportar e que são da responsabilidade do Estado"

Há 1h e 46min

Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, critica o Governo por “estar a anunciar diferentes medidas” para os afetados pelas tempestades que assolaram o país nas últimas semanas. “Isso não é aceitável”, diz o dirigente, atribuindo ao Estado a responsabilidade pelos danos provocados na sequência da rotura dos diques em Coimbra.

Economia

03:28

"Há um conjunto de prejuízos de centenas de milhares de euros que as pessoas vão ter de suportar e que são da responsabilidade do Estado"

Há 1h e 46min
01:53

"Muitas das empresas já estão operacionais mas não há transportes, a cadeia logística não chega às empresas, não se consegue fazer produção"

Há 1h e 55min

Exclusivo. ANA quer mais do que duplicar taxas pagas pelos passageiros no aeroporto de Lisboa

Ontem às 23:32
06:58

"Temos de aproveitar esta oportunidade para reerguer Portugal", diz presidente da CIP

Ontem às 22:31

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Ontem às 14:16
01:30

Governo decide que quem deve 10€ (ou menos ou mais) ao Fisco não pode aceder aos apoios para o mau tempo

Ontem às 12:39
Mais Economia

Mais Vistos

03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Ontem às 08:44
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

Ontem às 19:20
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Ontem às 15:26
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

Ontem às 08:14
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Ontem às 15:42
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

Ontem às 14:33
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

12 fev, 22:30
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

12 fev, 12:36
02:57

Como funcionam os diques?

12 fev, 22:49
04:49

"Rotura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rotura deste tipo"

12 fev, 00:09
05:15

"Em Alcácer do Sal, houve habitações construídas há muito pouco tempo em leito de cheia"

12 fev, 18:46