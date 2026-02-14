"Há um conjunto de prejuízos de centenas de milhares de euros que as pessoas vão ter de suportar e que são da responsabilidade do Estado"

Há 1h e 46min

Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, critica o Governo por “estar a anunciar diferentes medidas” para os afetados pelas tempestades que assolaram o país nas últimas semanas. “Isso não é aceitável”, diz o dirigente, atribuindo ao Estado a responsabilidade pelos danos provocados na sequência da rotura dos diques em Coimbra.