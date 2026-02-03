"Há um claro desconforto no Governo com a forma como alguns ministros, em particular a MAI, têm tido dificuldades em comunicar de forma eficaz e segura"

Jornalista de política desde 2013, é nessa área que se tem destacado, em particular no jornal Observador, onde é editor-adjunto daquela secção

Há 1h e 35min

Miguel Santos Carrapatoso considera que a resposta do Governo “tem tardado” a chegar às populações afetadas pela tempestade Kristin, notando um “claro desconforto no Governo” com a forma como alguns ministros, em particular a ministra da Administração Interna, estão a lidar com a situação.