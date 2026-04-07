Há "um bom sinal" nas negociações entre Irão e EUA a poucas horas do fim do prazo de Trump
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 19min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, acredita que as próximas horas de negociações entre EUA e Irão “vão ser frenéticas”: “Tudo pode acontecer”, afirma.