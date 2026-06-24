"Há neste momento uma batalha logística entre Rússia e Ucrânia, agora já estão no patamar da bomba de gasolina"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 38 min
O major-general Agostinho Costa analisa as negociações de paz entre o Irão e os Estados Unidos, sublinhando que, até ao momento, Teerão referiu que não assumiu quaisquer compromissos nucleares. O comentador da CNN Portugal explicou também o sinal positivo que Washington deu a Kiev na guerra na Ucrânia.