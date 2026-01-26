"Há muito mais um movimento de rejeição a Ventura do que propriamente de convocatória à volta de Seguro"

Há 1h e 1min

A poucos dias da segunda volta presidencial, Pedro Santos Guerreiro diz que os apoios recentes refletem sobretudo uma recusa do espaço político criado por André Ventura.

O diretor executivo da CNN Portugal credita que a campanha será marcada pelo contraste entre um discurso mais agressivo do líder do Chega e uma estratégia de mobilização do eleitorado moderado por António José Seguro.