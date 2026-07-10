"Há milhões de pessoas no Irão que gostariam de ver Donald Trump a caminho da outra vida. Agora, a capacidade não é grande"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 9min
Perante os alertas sobre um alegado plano iraniano para assassinar Donald Trump, o major-general Agostinho Costa considera que pode existir vontade de atingir o presidente norte-americano, mas aponta que isso não significa que o Irão tenha capacidade para o fazer.