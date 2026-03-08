"Há duas razões" para que o Irão ainda não tenha revelado ao mundo o nome do novo líder supremo

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 44min

O Irão revelou este domingo que já escolheu o seu próximo líder supremo de forma "maioritária", sem avançar, para já, com nomes. Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, explica quais poderão ser as razões para que esta decisão tenha sido tomada.