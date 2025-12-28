"Há duas propostas arriscadas" no plano de paz proposto pela Ucrânia

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

28 dez 2025, 10:24

Tiago André Lopes antevê o encontro deste domingo entre os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e dos EUA, Donald Trump, na Flórida, para negociar o plano de paz proposto pela delegação ucraniana.