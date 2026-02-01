"Há bombeiros prontos desde as 8:00 à espera que lhes digam 'arranquem'"
Jorge Mendes
Há 1h e 17min

O comandante Jorge Mendes critica atrasos burocráticos que estão a impedir a mobilização de bombeiros para zonas afetadas pelo mau tempo. "Temos conhecimento de que existem grupos de bombeiros prontos com material, para irem para o terreno ajudar quem mais necessita, e que estão à espera desde 8:00 que lhes digam 'arranquem'". 

No espaço de comentário da CNN Portugal, este domingo, alerta ainda para relatos de assaltos em áreas atingidas e defende maior coordenação e patrulhamento para garantir a segurança das populações.

