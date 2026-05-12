Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Há apenas "duas soluções" para os EUA na guerra do Irão: "Fazer uma ação simbólica, declarar vitória e sair ou a derrota"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 32min

O major-general Agostinho Costa, especialista militar da CNN Portugal, analisa em que ponto fica o conflito no Médio Oriente depois de as negociações entre EUA e Irão terem caído novamente.

Comentadores

05:41
opinião
Luís Rosa

Demissão do presidente do Tribunal Constitucional "terá que ver com alguma pressão do PS"

Há 26 min
02:44
opinião
Filipe Santos Costa

"Ao contrário" dos EUA, a China "não puxa o tapete" aos parceiros

Há 33 min
29:24
opinião
Agostinho Costa

Há apenas "duas soluções" para os EUA na guerra do Irão: "Fazer uma ação simbólica, declarar vitória e sair ou a derrota"

Há 1h e 32min
09:42
opinião
Rafael Martins

Irão precisaria "de meses" para criar uma bomba nuclear

Há 1h e 33min
05:20
opinião
Sónia Sénica

"Não é novo nem dramático" mas chegou ao "fim o casamento longo" entre Europa e EUA

Hoje às 12:48
06:16
opinião
Tiago André Lopes

Trump é "um presidente com poucas soluções": "qualquer ação militar põe em causa o que vai acontecer" em Pequim

Hoje às 12:48
Mais Comentadores

Mais Vistos

07:04
opinião
Agostinho Costa

Putin impôs uma "impossibilidade" às conversas com a UE que mostra que a Rússia "não tem o mínimo interesse em negociar com a Europa"

Ontem às 11:26
09:55
opinião
Agostinho Costa

"O Irão fez um xeque-mate aos EUA" e Trump "vai regressar de Pequim desiludido"

Ontem às 22:23
06:06

Saiu do autocarro e removeu todo o equipamento de autoproteção: comportamento de passageiro do Hondius faz soar alarmes em Tenerife

Ontem às 17:05
01:12

Vídeo raro mostra Putin a conduzir em Moscovo para encontro com antiga professora

Hoje às 12:47
03:16
opinião
Manuel Serrano

"China está a observar um adversário a dar tiros nos pés e não o vai parar de dar tiros nos pés"

Hoje às 10:21
28:54

“Donald Trump arrisca-se a que o Irão seja o Vietname dele”. Global com Paulo Portas na íntegra

10 mai, 22:31
07:06

"O urânio é o pretexto [para a guerra]. Na realidade é a liberdade de navegação, as bases americanas da região e a influência dos EUA"

10 mai, 22:11
01:01

Linha de fogo: as impressionantes imagens de um grande incêndio nos EUA

Ontem às 18:14
06:34

Putin "voltou atrás com a sua palavra" e fez a "desfeita" a Trump ao dizer que "o vai afastar das negociações"

Ontem às 11:27
05:04
opinião
Tiago André Lopes

"O programa nuclear neste momento é uma quimera. Estamos a tentar destruir ficção política"

Ontem às 11:29
04:19

Afastados por segurança: as imagens dos passageiros do Hondius a desembarcar em Tenerife

Ontem às 18:45
53:06

A entrevista a Hugo Soares na íntegra

Hoje às 00:06