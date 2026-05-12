Há apenas "duas soluções" para os EUA na guerra do Irão: "Fazer uma ação simbólica, declarar vitória e sair ou a derrota"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 32min
O major-general Agostinho Costa, especialista militar da CNN Portugal, analisa em que ponto fica o conflito no Médio Oriente depois de as negociações entre EUA e Irão terem caído novamente.