"Há a perceção de vários atores locais que os norte-americanos têm capacidade limitada para proteger os seus aliados da região"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 54 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa os mais recentes desenvolvimentos do conflito entre Irão e EUA.