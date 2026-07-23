"Há a perceção de vários atores locais que os norte-americanos têm capacidade limitada para proteger os seus aliados da região"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 54 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa os mais recentes desenvolvimentos do conflito entre Irão e EUA.

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