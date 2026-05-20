Guerra no Médio Oriente vai obrigar bancos centrais a subir juros

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O economista Vítor Bento considera que a crise provocada pela guerra no médio oriente vai obrigar os bancos centrais a subirem as taxas de juro, para travar a inflação, o que pode ter um efeito recessivo na economia global.

Em entrevista à CNN, o economista e presidente do júri dos prémios IRGA, destaca que o eventual esgotamento das reservas de petróleo fará subir os preços dos produtos energéticos, com impacto generalizado nos outros preços, o que vai endurecer ainda mais a vida das pessoas.