Guerra no Médio Oriente já fez 1.444 mortos e mais de 18 mil feridos só no Irão

Do jornal digital, à rádio e, agora, à televisão. Cresceu em Arruda dos Vinhos, licenciou-se em Ciências da Comunicação no IADE e, por acreditar que a formação nunca é excessiva, ingressou no mestrado em Comunicação, Televisão e Cinema, na Universidade Católica Portuguesa. Defende um jornalismo inovador e criterioso. Deu os seus primeiros passos no Observador, mas é na CNN Portugal que continua o seu caminho profissional.