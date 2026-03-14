Guerra no Médio Oriente já fez 1.444 mortos e mais de 18 mil feridos só no Irão
Do jornal digital, à rádio e, agora, à televisão. Cresceu em Arruda dos Vinhos, licenciou-se em Ciências da Comunicação no IADE e, por acreditar que a formação nunca é excessiva, ingressou no mestrado em Comunicação, Televisão e Cinema, na Universidade Católica Portuguesa. Defende um jornalismo inovador e criterioso. Deu os seus primeiros passos no Observador, mas é na CNN Portugal que continua o seu caminho profissional.
Há 48 min
O guerra conjunta dos EUA e Israel contra o Irão entra agora na terceira semana e o número de baixas em toda a região do Médio Oriente ainda não parou de aumentar. A jornalista da CNN Portugal Filipa Tojal faz o balanço dos números mais recentes, avançados pelo governo iraniano.