Guerra no Irão. "Temos as condições para uma tempestade perfeita"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
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Durante o CNN Meio Dia desta terça-feira, o major-general Agostinho Costa analisou o fim do cessar-fogo no Médio Oriente e os recorrentes ataques no conflito na Ucrânia.