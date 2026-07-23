Guerra na Ucrânia "não interessa a Trump": "Os europeus é que a querem manter"

Há 50 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, olha para o novo pacote de sanções da União Europeia à Rússia, lembrando que “não há um estudo de impacto” dos 20 pacotes anteriores, bem como “impacto de bumerangue” na economia comunitária. Para o analista, há mais provas de que esta guerra “não interessa a Trump”, estando o foco do presidente norte-americano no Médio Oriente. Neste espaço de comentário, olha-se também para os últimos desenvolvimentos no Médio Oriente.