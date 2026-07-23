Guerra na Ucrânia "não interessa a Trump": "Os europeus é que a querem manter"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 50 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, olha para o novo pacote de sanções da União Europeia à Rússia, lembrando que “não há um estudo de impacto” dos 20 pacotes anteriores, bem como “impacto de bumerangue” na economia comunitária. Para o analista, há mais provas de que esta guerra “não interessa a Trump”, estando o foco do presidente norte-americano no Médio Oriente. Neste espaço de comentário, olha-se também para os últimos desenvolvimentos no Médio Oriente.

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