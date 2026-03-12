Guerra na Ucrânia estende-se ao Médio Oriente: Moscovo ajuda o Irão com "estratégias de orientação", Kiev ajuda países do Golfo com tecnologia

Há 58 min

Um funcionário dos serviços secretos ocidentais revela à CNN Internacional que a Rússia está a ajudar o Irão com “estratégias de orientação com base na sua experiência na Ucrânia”, sem detalhar o tipo de estratégias em causa. O repórter Nick Paton Walsh, da CNN Internacional, faz o relato a partir de Omã, na Jordânia, onde a Ucrânia também está a ajudar a combater a ameaça de drones iranianos.