"Guerra movida pela NATO": Putin compara invasão da Ucrânia à vitória sobre o nazismo no discurso do Dia da Vitória

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O presidente russo, Vladimir Putin, discursou nas celebrações do Dia da Vitória, o dia que marca a derrota da Alemanha nazi.

Num ano de celebrações atípico, marcado pela ausência de equipamento militar pela primeira vez em 20 anos e pelo cessar-fogo de três dias com a Ucrânia, o líder russo apontou o exemplo da "geração de vencedores" da Segunda Guerra Mundial para vencer "a guerra movida pela NATO" na Ucrânia.