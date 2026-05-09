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"Guerra movida pela NATO": Putin compara invasão da Ucrânia à vitória sobre o nazismo no discurso do Dia da Vitória

Há 14 min

O presidente russo, Vladimir Putin, discursou nas celebrações do Dia da Vitória, o dia que marca a derrota da Alemanha nazi.

Num ano de celebrações atípico, marcado pela ausência de equipamento militar pela primeira vez em 20 anos e pelo cessar-fogo de três dias com a Ucrânia, o líder russo apontou o exemplo da "geração de vencedores" da Segunda Guerra Mundial para vencer "a guerra movida pela NATO" na Ucrânia.

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