TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS 2026
veja aqui todos os resultados
ao minuto
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
GTI Plus - Pelas estradas da Vila Formosa a bordo de um Cupra Formentor
Hoje às 09:32
Videos
01:54
Rui Borges: «A classificação não traduz a qualidade do Nacional»
Há 15 min
00:25
Rui Borges: «Ioannidis e Debast estão de fora do jogo»
Há 17 min
02:36
Moradora de Alcácer do Sal lavada em lágrimas é consolada pela ministra do Ambiente
Há 33 min
01:10
Rui Borges: «Semana mais importante? Tem importância como todas as outras»
Há 34 min
00:40
Rui Borges: «Estamos presentes para minimizar o sofrimento das pessoas»
Há 36 min
01:11
Rui Borges: «Mercado? Quero contar com o plantel todo»
Há 39 min
Mais Videos
Mais Vistos
01:38
Uma das imagens do dia: o momento em que um bombeiro resgata uma criança cercada pela água em Águeda
29 jan, 16:52
47:42
A entrevista a André Ventura na íntegra
Ontem às 22:50
02:27
opinião
Rui Calafate
"Que triste espetáculo, ela nem sabia como se chamava o fenómeno": Rui Calafate considera que Maria Lúcia Amaral "não nasceu para ser ministra"
Ontem às 19:09
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:03
Sobre o seu vídeo que foi apagado, ministro assume: "não devia estar publicado". Mas: "foi entendido de uma forma que não era a pretendida"
Ontem às 18:13
04:40
Rio Mondego "transbordou" e está sob o olhar atento das autoridades
Ontem às 11:59
12:56
"Eu acho que o que virou a cabeça a André Ventura foi o apoio de Cavaco Silva a António José Seguro": Miguel Sousa Tavares
Ontem às 00:20
02:56
opinião
Helena Ferro de Gouveia
"Entre mortos e feridos, a Rússia já tem quase 2 milhões de baixas. O equivalente à população de Bruxelas"
28 jan, 23:26
00:09
O terminal rodoviário de Leiria ficou assim depois da depressão Kristin
29 jan, 14:17
07:15
Nível da água não para de subir em Montemor-o-Velho e impede acesso às habitações
Ontem às 11:27
01:39
Ventura troca arruadas por ações de recolha de bens para os afetados pela tempestade Kristin
Ontem às 21:33
02:33
"É um milagre": este é o golo de Trubin narrado por João Ricardo Pateiro
28 jan, 22:55