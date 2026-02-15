GTI Plus - Montargil

Com Rui Pelejão e Bernado Gonzalez.

A "princesa de Pyongyang" pode ser a próxima líder da Coreia do Norte?

Ricardo Ferraz

"É fundamental que as verbas do PTRR possam chegar rápido ao tecido empresarial e industrial"

Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"

Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"

Eleitores atravessam água de bote para votar em Alcácer do Sal

Rubio critica "migração massiva" mas diz que EUA e Europa "pertencem juntos"

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

José Alberto Azeredo Lopes

"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

"Maga Face": a tendência estética que está a virar moda no círculo próximo de Trump

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

Insultos e confrontos em pleno Congresso: como a procuradora-geral dos EUA defendeu Trump no caso Epstein

"Em Alcácer do Sal, houve habitações construídas há muito pouco tempo em leito de cheia"

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

