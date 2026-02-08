GPS: Fareed Zakaria - 8 de fevereiro de 2026

Hoje às 02:00

Com Fareed Zakaria

02:11

Carneiro apela a que "todos se mobilizem na escolha daquela que é a mais importante função nas instituições políticas"

Há 26 min
01:58

"O papel de proteção da Consituição é mais importante do que nunca. É muito fácil a democracia tombar"

Há 29 min
03:23

"O Presidente de República não é figura de enfeite. É o bom senso encarnado numa figura da qual se espera uma moderação"

Há 33 min
05:11

André Ventura: "Hoje é dia de fazer a democracia acontecer. Espero que consiga, por todo o pais, apesar das circunstâncas difíceis"

Há 37 min
01:31

"Votem por vocês, mas, desta vez, votem também por aqueles que querem votar e não podem"

Há 42 min
01:20

Gouveia e Melo: "Devemos fazer o nosso papel enquanto portugueses e enquanto cidadãos que é vir votar"

Há 1h e 5min
05:18

"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana

Ontem às 11:19
03:43

Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas

Ontem às 15:12
00:58

Imagens mostram Estrada Nacional 378 completamente inundada em Fernão Ferro

Ontem às 11:37
06:44

Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"

Ontem às 00:15
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

6 fev, 15:32
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

6 fev, 22:18
06:20

"Se rebenta o dique, ninguém tira dali nada": Muge em alerta

Ontem às 18:51
01:28

Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha

6 fev, 18:37
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:28

"Estamos num ponto muito crítico": chuva intensa em Coimbra preocupa autoridades devido à subida do rio Mondego

Ontem às 08:53
02:19

Inundação em Fernão Ferro obriga viaturas a serem rebocadas da EN378

Ontem às 12:37
25:52

"A inteligência artificial pode ser um fenómeno transitório, mas está a criar ansiedade, sobretudos nos trabalhadores blue collar"

Ontem às 22:31