CNN ALERTA
Afluência às urnas registava 22,35% ao meio dia. Mais do que durante a primeira volta
ÚLTIMAS
VÍDEOS
MAU TEMPO
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
GPS: Fareed Zakaria - 8 de fevereiro de 2026
Hoje às 02:00
Com Fareed Zakaria
Videos
02:11
Carneiro apela a que "todos se mobilizem na escolha daquela que é a mais importante função nas instituições políticas"
Há 26 min
01:58
"O papel de proteção da Consituição é mais importante do que nunca. É muito fácil a democracia tombar"
Há 29 min
03:23
"O Presidente de República não é figura de enfeite. É o bom senso encarnado numa figura da qual se espera uma moderação"
Há 33 min
05:11
André Ventura: "Hoje é dia de fazer a democracia acontecer. Espero que consiga, por todo o pais, apesar das circunstâncas difíceis"
Há 37 min
01:31
"Votem por vocês, mas, desta vez, votem também por aqueles que querem votar e não podem"
Há 42 min
01:20
Gouveia e Melo: "Devemos fazer o nosso papel enquanto portugueses e enquanto cidadãos que é vir votar"
Há 1h e 5min
Mais Videos
Mais Vistos
05:18
"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana
Ontem às 11:19
03:43
Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas
Ontem às 15:12
00:58
Imagens mostram Estrada Nacional 378 completamente inundada em Fernão Ferro
Ontem às 11:37
06:44
Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"
Ontem às 00:15
01:07
Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente
6 fev, 15:32
00:40
Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde
6 fev, 22:18
06:20
"Se rebenta o dique, ninguém tira dali nada": Muge em alerta
Ontem às 18:51
01:28
Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha
6 fev, 18:37
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
02:28
"Estamos num ponto muito crítico": chuva intensa em Coimbra preocupa autoridades devido à subida do rio Mondego
Ontem às 08:53
02:19
Inundação em Fernão Ferro obriga viaturas a serem rebocadas da EN378
Ontem às 12:37
25:52
"A inteligência artificial pode ser um fenómeno transitório, mas está a criar ansiedade, sobretudos nos trabalhadores blue collar"
Ontem às 22:31