Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

GPS: Fareed Zakaria - 7 de junho de 2026

Hoje às 02:00

Videos

01:24

Eleições Real Madrid: Riquelme e Florentino dividem opiniões

Há 55 min
08:33

“Donald Trump está em rota de colisão com o próprio partido, mas não quer dizer que perdeu o controlo”

Há 1h e 9min
07:34

Ucrânia está “numa posição de força”. Mas isso também traz riscos

Há 1h e 17min
06:39

Cromos, subscrições, camisolas, viagens, cerveja. Como pode o Mundial dar até 945 milhões à economia portuguesa

Há 2h e 13min
04:02

Eleições históricas em Madrid. É hoje que se decide o futuro de Mourinho

Há 2h e 16min
00:54

«Se os sócios não votassem hoje, estas teriam sido as últimas eleições do Real Madrid»

Há 2h e 35min
Mais Videos

Mais Vistos

00:43

VÍDEO: confrontos entre equipas no Portugal-Chile vale expulsão a Rafael Leão

Ontem às 19:55
02:12

Fiquem em casa, não saiam à rua: foi o alerta que se ouviu na terra de Putin

Ontem às 14:08
13:16
opinião
Agostinho Costa

"Se Zelensky quer negociar, não é com o teor da carta que enviou a Putin"

Ontem às 23:17
00:51

Sérgio Conceição: «A forma como gostaria de ter saído do FC Porto certamente era outra»

Ontem às 11:22
06:33
opinião
Tiago André Lopes

Nova tentativa para mediar guerra na Ucrânia “parece um grito de desespero”

Ontem às 08:37
08:28
opinião
Miguel Baumgartner

"A Rússia prepara-se para fazer uma grande ofensiva para tentar acabar com as três cidades-fortaleza da Ucrânia"

Ontem às 22:08
36:32
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: drones na Roménia mostram como estamos cada vez mais perante uma "guerra tecnológica"

5 jun, 15:31
01:49

Polígrafo. Filho do Presidente da República foi agredido na rua em Lisboa?

5 jun, 21:46
04:49
opinião
Manuel Serrano

"Neste momento, ao contrário do que acontecia no ano passado, Zelensky tem mais espaço para respirar"

Ontem às 22:04
00:58

Exclusivo: foi assim que ficou o maior porta-aviões do mundo após um incêndio durante a guerra entre EUA e Irão

5 jun, 12:59
07:26

Portugal dá semanas de paz a viúvas e órfãos da guerra na Ucrânia

3 jun, 22:07
06:50

Reservas de última hora e estadias com menos tempo: como a instabilidade está a mudar as férias

Ontem às 14:26