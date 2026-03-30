GPS: Fareed Zakaria - 30 de março de 2026

Hoje às 02:17

Videos

00:24

A chegada da Seleção aos Estados Unidos

Há 6 min
01:40

PGM 2 MACARRÃO

Há 14 min
05:34

"No final da semana, o preço petróleo subiu bastante" e isso está a baralhar as descidas nos combustíveis

Há 1h e 5min
05:49

Prestação da casa vai aumentar já em abril

Há 1h e 6min
07:05

Para onde estão a ir os refugiados da guerra no Médio Oriente?

Há 1h e 44min
04:43

"Netanyahu tem a motivação individual de se manter no poder" e isso pode estar a atrasar a guerra

Há 1h e 45min
Mais Videos

Mais Vistos

11:18

"Tudo aponta que vá haver uma intervenção terrestre", mas Agostinho Costa lembra que "o grau de precisão dos ataques do Irão surpreende os americanos"

Ontem às 20:32
15:31

Agostinho Costa relembra que só para matar Larijani "Israel matou praticamente um quarteirão". E isso é "hediondo e execrável"

28 mar, 22:44
13:33
opinião
Rafael Martins

"Irão muito provavelmente está a guardar esta arma para um momento posterior"

28 mar, 14:03
04:56

"Nunca haverá uma invasão terrestre do Irão, aquilo é uma fortaleza"

Ontem às 17:20
28:28

Houve um “disparate enorme de diplomacia pública” no Santo Sepulcro. Global com Paulo Portas na íntegra

Ontem às 22:21
02:28

Entrámos numa das rotas de comboio mais secretas do mundo

Ontem às 23:38
00:54

Jessica Foster é militar e uma das maiores apoiantes de Trump. Só que não existe

Ontem às 23:15
03:14
opinião
Arnaut Moreira

Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"

23 mar, 23:18
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
03:14
opinião
Jorge Saramago

"O Irão está impedido de aceder aos sistemas de drones"

Ontem às 15:47
05:34

O que são os MQ-9 Reaper, os "drones assassinos" que podem chegar às Lajes? Este especialista explica-lhe

28 mar, 19:10
02:28
opinião
Tiago André Lopes

"O orçamento que Trump precisa para escalar a guerra continua sem aprovação"

Ontem às 12:18