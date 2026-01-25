TV
GPS: Fareed Zakaria - 25 de janeiro de 2026
Hoje às 01:59
Com Fareed Zakaria.
Videos
02:11
Este homem escalou 508 metros sem equipamento de segurança
Há 17 min
03:01
"Parece-me que Donald Trump está a extravasar o mandato que recebeu dos americanos"
Há 1h e 43min
03:31
O "cocktail explosivo" que tomou conta dos EUA. "Há um clima de medo de ambos os lados"
Há 1h e 50min
35:40
CNN Domingo - 9H54 - 25 de janeiro de 2026
Há 2h e 16min
05:57
"Porquê? De onde vem? O que me vai acontecer?" Como ajudar as crianças a lidar com o divórcio dos pais
Há 2h e 20min
04:41
"Receamos que o objetivo seja levar a monodocência do 1.º ciclo ao 2.º ciclo e aí entendemos que é uma medida negativa"
Há 2h e 34min
05:33
A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais
Ontem às 09:41
02:48
Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique
Ontem às 08:39
01:35
Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado
Há 3h e 1min
07:31
opinião
Agostinho Costa
Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"
23 jan, 23:47
00:55
O que aconteceu em Minneapolis? O momento em que Alex Pretti estava a filmar e foi atacado pelos agentes federais
Ontem às 23:37
04:25
Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês
Ontem às 10:20
10:17
opinião
João Marques de Almeida
"Percebo perfeitamente que pessoas de direita votem em António José Seguro, mas eu não voto"
Ontem às 00:06
03:26
EUA movem porta-aviões para perto do Irão. "Um eventual ataque será sempre uma medida preventiva"
Ontem às 08:39
02:47
Depois de madrugada dura, depressão Ingrid dá tréguas no Furadouro
Ontem às 09:16
00:26
Tiroteio fatal em Minneapolis foi apanhado pelas câmaras
Ontem às 21:39
03:59
"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"
Ontem às 10:46
03:30
"O dia mais difícil é sábado". Está mau tempo, mas vai ficar pior
23 jan, 11:00