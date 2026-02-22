TV
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
GPS: Fareed Zakaria - 22 de fevereiro de 2026
Hoje às 02:00
Com Fareed Zakaria.
Videos
02:50:51
CNN Domingo 5H58
Hoje às 05:58
37:19
GPS: Fareed Zakaria - 22 de fevereiro de 2026
Hoje às 02:00
01:51:41
CNN Meia Noite - 21 de fevereiro de 2026
Ontem às 23:52
09:04
"Capacidade de hipnotizar e sedutor por excelência": por dentro da cabeça de Jeffrey Epstein
Ontem às 23:47
03:26
opinião
José Tomaz Castello Branco
"É fundamental que Trump aguente o processo" até às eleições intercalares para que o partido se apresente de "cara lavada"
Ontem às 23:45
12:23
opinião
Marco Serronha
"Punir o Irão só por causa da questão nuclear não exigiria uma operação em larga escala como esta"
Ontem às 23:33
Mais Videos
Mais Vistos
18:54
opinião
Agostinho Costa
"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"
20 fev, 16:18
02:40
Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades
19 fev, 20:45
00:18
Claque do Sp. Braga abandona o dérbi ainda no início do jogo
Ontem às 20:56
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
17 fev, 22:58
00:56
Aí estão os aumentos: recibo de vencimento deste mês chega com bónus para a Função Pública
20 fev, 13:20
15:24
opinião
Rogério Alves
"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves
18 fev, 23:58
04:58
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Ucrânia "já não está tão mal como esteve" e "vemos a Rússia com dificuldade de reposição de capacidades"
Ontem às 21:05
06:39
opinião
Francisco Rodrigues dos Santos
Francisco Rodrigues dos Santos não acha que Luís Neves "tenha sido uma escolha sensata"
Ontem às 22:12
04:14
Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"
1 fev, 10:26
14:06
opinião
Miguel Sousa Tavares
Porque ninguém fez aquela pergunta a Montenegro? 5.ª Coluna na íntegra
19 fev, 22:53
04:11
Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais
20 fev, 14:04
02:09
opinião
Paulo Dias
Luís Neves "não é este Deus todo que se tem vindo a endeusar"
Ontem às 21:11