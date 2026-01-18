TV
GPS: Fareed Zakaria - 18 de janeiro de 2026
Hoje às 01:58
Com Fareed Zakaria.
02:13
Gouveia e Melo vota em Lisboa e descreve eleições como um "hino à democracia"
Há 55 min
03:43
"Paulada da Marinha Grande". Esta foi a mais emblemática campanha presidencial da história do país
Há 57 min
04:49
Ventura critica campanha com "falhas significativas de temas que interessam às pessoas"
Há 1h e 3min
03:25
Cavaco Silva antecipa "um tempo muito incerto, que vai exigir muito ao novo Presidente da República"
Há 1h e 18min
03:05
opinião
João Marcelino
"Não devemos só falar de temas das eleições presidenciais, também temos de conhecer o homem"
Há 1h e 23min
02:48
opinião
Miguel Pinheiro
"Há relatos de pessoas que tinham dificuldade em perceber no boletim de voto em quem votar"
Há 1h e 29min
02:19
Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária
16 jan, 20:23
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
16 jan, 23:01
01:42
Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais
Hoje às 09:13
31:44
opinião
Paulo Portas
"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"
Ontem às 22:30
01:44
No escuro e em alto mar. Vídeo mostra como María Corina Machado fugiu da Venezuela
Ontem às 15:14
08:56
opinião
Tiago André Lopes
"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"
Ontem às 08:48
20:28
opinião
Agostinho Costa
"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China
16 jan, 14:58
03:50
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"
Ontem às 19:24
13:14
opinião
Diana Soller
Trump tem um plano para "transformar a Europa", mas para isso "precisa de destruir todas as instituições europeias"
Ontem às 22:04
29:08
EUA ameaçam oito países europeus com tarifas: "Entrámos numa crise aberta. Uma crise que já não permite tibieza nem hesitação"
Ontem às 22:19
04:08
"A pressão preocupa, mas há quem acredite que a Europa não vá ceder": foi assim que a Gronelândia reagiu ao anúncio do aumento das tarifas dos EUA
Ontem às 17:21
15:40
"O Irão não é um passeio em Caracas, é completamente diferente": 5.ª Coluna com Miguel Sousa Tavares na íntegra
15 jan, 22:13