GPS: Fareed Zakaria - 1 de fevereiro de 2026
Hoje às 01:58
Videos
02:51
opinião
Gonçalo Ribeiro Telles
"O Chega situa-se na internacional do negacionismo das alterações climáticas"
Há 22 min
01:17
«Todos já estão a olhar para 9 de fevereiro, mas o Casa Pia vai ser difícil»
Há 38 min
01:44
Farioli: «Será um mês estranho»
Há 43 min
01:57
opinião
João Marcelino
"Nós não ouvimos o primeiro-ministro dizer aquilo que um líder político tem de dizer nestas alturas"
Há 44 min
01:34
Farioli elogia rivais: «Estão muito bem na Champions»
Há 47 min
00:39
Farioli: «Há mais um jogador para vir e outro para sair»
Há 50 min
08:24
Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"
Ontem às 11:25
01:12
Padaria trabalhou 24 horas seguidas apesar dos danos para "tentar acudir a tudo"
Ontem às 08:44
47:42
A entrevista a André Ventura na íntegra
30 jan, 22:50
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
02:36
Moradora de Alcácer do Sal lavada em lágrimas é consolada pela ministra do Ambiente
Ontem às 13:11
02:33
Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa exército de só "posar para a fotografia"
Ontem às 13:35
09:36
"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade
Ontem às 22:19
02:43
Mau tempo: homem morre após queda quando reparava telhado em Reguengo do Fetal
Ontem às 16:00
04:22
"Chegámos aqui e vimos um cenário de guerra". Produção de caracóis com 10 anos destruída em Pombal
Ontem às 19:31
04:15
"A queda da ponte de Entre-os-Rios ocorre durante cheias e chuvas intensas. O risco de neste momento haver um desastre maior é grande"
30 jan, 20:02
04:14
Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"
Há 3h e 28min
01:32
Tracking poll, dia 5. Seguro e Ventura perdem terreno. Quem ganha então?
Ontem às 22:07