GPS: Fareed Zakaria - 1 de fevereiro de 2026

Hoje às 01:58

02:51
opinião
Gonçalo Ribeiro Telles

"O Chega situa-se na internacional do negacionismo das alterações climáticas"

Há 22 min
01:17

«Todos já estão a olhar para 9 de fevereiro, mas o Casa Pia vai ser difícil»

Há 38 min
01:44

Farioli: «Será um mês estranho»

Há 43 min
01:57
opinião
João Marcelino

"Nós não ouvimos o primeiro-ministro dizer aquilo que um líder político tem de dizer nestas alturas"

Há 44 min
01:34

Farioli elogia rivais: «Estão muito bem na Champions»

Há 47 min
00:39

Farioli: «Há mais um jogador para vir e outro para sair»

Há 50 min
08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

Ontem às 11:25
01:12

Padaria trabalhou 24 horas seguidas apesar dos danos para "tentar acudir a tudo"

Ontem às 08:44
47:42

A entrevista a André Ventura na íntegra

30 jan, 22:50
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:36

Moradora de Alcácer do Sal lavada em lágrimas é consolada pela ministra do Ambiente

Ontem às 13:11
02:33

Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa exército de só "posar para a fotografia"

Ontem às 13:35
09:36

"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade

Ontem às 22:19
02:43

Mau tempo: homem morre após queda quando reparava telhado em Reguengo do Fetal

Ontem às 16:00
04:22

"Chegámos aqui e vimos um cenário de guerra". Produção de caracóis com 10 anos destruída em Pombal

Ontem às 19:31
04:15

"A queda da ponte de Entre-os-Rios ocorre durante cheias e chuvas intensas. O risco de neste momento haver um desastre maior é grande"

30 jan, 20:02
04:14

Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"

Há 3h e 28min
01:32

Tracking poll, dia 5. Seguro e Ventura perdem terreno. Quem ganha então?

Ontem às 22:07