Governo "ganha" com subida de preços nos combustíveis: "Quando há inflação, instantaneamente há um aumento da receita fiscal"
Economista. Comentador da CNN Portugal no espaço semanal "O Trigo do Joio"
Há 1h e 57min
No seu espaço de comentário habitual "O Trigo do Joio", Mário Centeno explica quem ganha com a subida de preços dos combustíveis. E não fosse uma medida de 2022 para combater a crise desencadeada pela guerra na Ucrânia, o Governo podia ter “mais capacidade para tomar medidas que pudessem contrabalançar” os efeitos da guerra no bolso dos portugueses.