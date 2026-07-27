Governo "ganha" com subida de preços nos combustíveis: "Quando há inflação, instantaneamente há um aumento da receita fiscal"
Mário Centeno
Economista. Comentador da CNN Portugal no espaço semanal "O Trigo do Joio"
Há 1h e 57min

No seu espaço de comentário habitual "O Trigo do Joio", Mário Centeno explica quem ganha com a subida de preços dos combustíveis. E não fosse uma medida de 2022 para combater a crise desencadeada pela guerra na Ucrânia, o Governo podia ter “mais capacidade para tomar medidas que pudessem contrabalançar” os efeitos da guerra no bolso dos portugueses.

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