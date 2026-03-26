Governo diz "já estar" a utilizar excedente para aliviar as famílias e promete "continuar a fazê-lo": entrevista a Leitão Amaro na íntegra

Há 1h e 19min

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, garante que o excedente orçamental do ano de 2025 deixou o país mais protegido para enfrentar "um período muito difícil" e afirma que a margem de mais de dois mil milhões de euros já está a ser utilizada para aliviar as famílias: "Estamos a fazê-lo com os combustíveis e vamos continuar a fazer", disse em entrevista à CNN Portugal.

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