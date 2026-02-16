Governo deve avançar para remodelação e parar de "andar a reboque dos acontecimentos"

Há 1h e 35min

Adalberto Campos Fernandes defende que o atual momento político exige que o primeiro-ministro tome a iniciativa de uma remodelação governamental mais abrangente. Em análise na CNN Portugal, o comentador critica a postura de Luís Montenegro, afirmando que o Executivo tem "andado a reboque dos acontecimentos" em vez de antecipar crises, o que tem fragilizado a autoridade do Estado perante a sucessão de incidentes