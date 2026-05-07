Governo culpa UGT por não ter permitido as "aproximações necessárias" na revisão laboral. "Decisão final" vai ser levada a Montenegro

Há 34 min

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, oficializa o fim do processo negocial com os sindicatos e patrões, depois de a última reunião em torno do pacote laboral ter terminado sem acordo. Apesar da falta de consenso, a governante garante que "este é um governo de concertação". O dossier segue agora para as mãos de Luís Montenegro, adianta a ministra.