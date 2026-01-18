Gouveia e Melo vota em Lisboa e descreve eleições como um "hino à democracia"
Há 1h e 1min
Henrique Gouveia e Melo exerceu o seu direito de voto esta manhã em Lisboa. Após uma campanha que classificou como "muito intensa", o candidato presidencial manifestou um estado de espírito positivo e confiante.
Com o foco na importância da participação cívica, Gouveia e Melo deixou um apelo direto contra a abstenção, sublinhando que o voto é a ferramenta essencial para que os portugueses assumam o controlo do seu próprio destino.