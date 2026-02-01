"Gostava de conseguir chamar ministra a Maria Lúcia Amaral, mas mostrou que não tem capacidade"

Há 1h e 42min

Bruno Batista destaca a destruição extensa em Leiria, com milhares de casas danificadas e centenas de fábricas afetadas, descrevendo o cenário como “dantesco”.

O comentadora da CNN Portugal critica a falta de liderança e de logística, dizendo que ainda há zonas sem eletricidade e comunicações e que as populações precisam de “voz de comando” e presença efetiva do Estado central no terreno.