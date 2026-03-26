"Ghalibaf é quase um Trump iraniano e pensar que estaria disposto a ceder algo do regime não faz sentido"

Há 55 min

Manuel Serrano, comentador da CNN Portugal, afirma que o "tom de desespero" de Donald Trump não é nada de novo e "tem a ver com a falta de pensamento estratégico" com que o presidente norte-americano avançou para esta guerra. Sobre o alegado processo negocial que está em curso, o especialista em Relações Internacionais levanta uma questão: "Vão-se eliminando figuras do regime e não se sabe quem é que vai negociar."