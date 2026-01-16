Gaza: um cessar-fogo incumprido que entra na segunda fase

Há 58 min

Depois do presidente dos Estados Unidos ter anunciado que o cessar-fogo na Faixa de Gaza iria entrar no que a Administração considera como a segunda fase, não perdeu tempo em deixar um aviso ao Hamas: ou os islamistas no poder em Gaza abandonavam as armas ou iriam "sofrer as consequências". Não é um discurso novo da parte de Trump, o dos ultimatos, mas, desta vez, o Presidente dos EUA acrescentou que contava "com o apoio dos parceiros na região" para conseguir o desarmamento total do Hamas - referindo-se ao Catar, ao Egito e à Turquia.

Mas o Presidente Trump não deixou mais detalhes nem avançou com data, pelo que, até agora, os primeiros sinais dessa segunda fase do cessar-fogo em marcha poderiam ser as imagens distribuidas pelo Centro de Imprensa do Egito no Cairo. Foi lá que reuniu o chamado comité para governar o território palestiniano, durante o que o enviado especial Steve Witkoff definiu como uma "administração tecnocrática e transitória com palestinianos."

O grupo conta com o apoio da Autoridade Palestiniana, no poder na Cisjordânia ocupada, e com o grupo de países que, sob a égide da Administração Trump, contribuiu para a elaboração do plano de cessar-fogo.

No terreno, a situação é mais complicada do que seria de esperar de um cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025. As autoridades de saúde em Gaza dizem que morreram quase 500 palestinianos em confrontos entre o braço armado do Hamas e o exército de Israel.

Os israelitas referem a morte de três soldados, durante o mesmo período.