Gaza: um cessar-fogo incumprido que entra na segunda fase
António Oliveira e Silva
Há 58 min

Depois do presidente dos Estados Unidos ter anunciado que o cessar-fogo na Faixa de Gaza iria entrar no que a Administração considera como a segunda fase, não perdeu tempo em deixar um aviso ao Hamas: ou os islamistas no poder em Gaza abandonavam as armas ou iriam "sofrer as consequências". Não é um discurso novo da parte de Trump, o dos ultimatos, mas, desta vez, o Presidente dos EUA acrescentou que contava "com o apoio dos parceiros na região" para conseguir o desarmamento total do Hamas - referindo-se ao Catar, ao Egito e à Turquia. 

Mas o Presidente Trump não deixou mais detalhes nem avançou com data, pelo que, até agora, os primeiros sinais dessa segunda fase do cessar-fogo em marcha poderiam ser as imagens distribuidas pelo Centro de Imprensa do Egito no Cairo. Foi lá que reuniu o chamado comité para governar o território palestiniano, durante o que o enviado especial Steve Witkoff definiu como uma "administração tecnocrática e transitória com palestinianos."

O grupo conta com o apoio da Autoridade Palestiniana, no poder na Cisjordânia ocupada, e com o grupo de países que, sob a égide da Administração Trump, contribuiu para a elaboração do plano de cessar-fogo.

No terreno, a situação é mais complicada do que seria de esperar de um cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025. As autoridades de saúde em Gaza dizem que morreram quase 500 palestinianos em confrontos entre o braço armado do Hamas e o exército de Israel.

Os israelitas referem a morte de três soldados, durante o mesmo período.

Médio Oriente

02:19

Gaza: um cessar-fogo incumprido que entra na segunda fase

Há 58 min
01:21

"O povo iraniano foi feito refém no seu próprio país": manifestante iraniana descreve "zona de guerra" nas ruas em Teerão

Ontem às 12:16
02:10

"Os nossos filhos estão debaixo dos destroços. Não sabemos como tirá-los de lá": tempestades de inverno pioram cenário de guerra em Gaza

Ontem às 12:16
02:46

"O Irão está essencialmente falido": clima de desanuviamento prestes a mudar

Ontem às 12:14

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Trump agradece aos líderes do Irão por suspenderem enforcamentos

Ontem às 06:23
09:41

"Neste momento, Gaza é basicamente entulho e tendas. Por um lado, as pessoas têm esperança, mas a situação é de enorme preocupação"

15 jan, 22:29
Mais Médio Oriente

Mais Vistos

02:19

Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária

Ontem às 20:23
20:28
opinião
Agostinho Costa

"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China

Ontem às 14:58
02:04

Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão

15 jan, 21:23
04:23

Eis as imagens que tramaram o ex-deputado Miguel Arruda

15 jan, 21:26
02:26
opinião
Agostinho Costa

"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque"

14 jan, 22:51
05:51

Marcelo avisa o próximo Presidente: "Vai ter uma tarefa mais difícil que a minha"

Ontem às 12:13
11:05

Um "decifrador de pessoas" analisa os candidatos presidenciais

Ontem às 09:57
02:35
opinião
Anselmo Crespo

"Há um padrão em Cotrim de Figueiredo que não tem só que ver com esta denúncia de assédio sexual"

15 jan, 19:11
07:28

Uns mais "conciliadores", outros mais "carismáticos": psicóloga traça perfil dos cinco principais candidatos presidenciais

Ontem às 10:35
15:40

"O Irão não é um passeio em Caracas, é completamente diferente": 5.ª Coluna com Miguel Sousa Tavares na íntegra

15 jan, 22:13
07:16

Cotrim ataca a comunicação social: "Vocês têm ideia do que fizeram à minha vida?"

15 jan, 17:47
04:09
opinião
Rui Santos

Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)

14 jan, 23:11